В Україні зареєструють цікавий рекорд - найбільшу родину з 346 осіб

12:48, 06 липня 2018
Суспільство
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Наймолодшим праправнукам Семенюка ще немає й року / фото pixabay.com

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Очолює найбільший український рід 87-річний Павло Семенюк, який все своє життя працював у містечку Доброслав Одеської області будівельником й був одружений один раз. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Родина Семенюків – це ціла рота людей: 13 дітей (нині живих 10), 127 онуків, 203 правнуки і 3 праправнуки", - йдеться у її повідомленні.

Зазначається, що 8 липня уся родина Семенюків збереться разом у родинному гнізді в містечку Доброслав.

Раніше Лана Вєтрова розповідала, що у Тернополі під час фестивалю «Цвіт вишиванки» встановили рекорд із найбільшої кількості депутатів у вишиванках на одній локації.

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Теги: #рекорд#Одеська область