В Україні зареєструють цікавий рекорд - найбільшу родину з 346 осіб

Українська родина може претендувати і на світовий рекорд. Адже наразі до Книги Рекордів Гіннеса внесено індійську сім’ю, яка нараховує 192 особи.

8 липня 2018 року відбудеться реєстрація унікального рекорду – "Найчисленніша сім’я в Україні", яка нараховує 346 членів родини.

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Очолює найбільший український рід 87-річний Павло Семенюк, який все своє життя працював у містечку Доброслав Одеської області будівельником й був одружений один раз. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

"Родина Семенюків – це ціла рота людей: 13 дітей (нині живих 10), 127 онуків, 203 правнуки і 3 праправнуки", - йдеться у її повідомленні.

Зазначається, що 8 липня уся родина Семенюків збереться разом у родинному гнізді в містечку Доброслав.

Раніше Лана Вєтрова розповідала, що у Тернополі під час фестивалю «Цвіт вишиванки» встановили рекорд із найбільшої кількості депутатів у вишиванках на одній локації.