"Великий патріот, один з творців сучасної України": соцмережі про смерть Левка Лук'яненка

Левко Лук'яненко помер сьогодні, 7 липня, у нього були проблеми зі здоров'ям. 24 серпня йому виповнилося б 90 років.

Український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик і громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акту проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 рік Левко Лук'яненко помер сьогодні, 7 липня, на 89-му році життя. Користувачі соцмереж та політики висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Левка Лук'яненка. Читайте також"Творець на нашому боці. Майбутнє України залежить від нас": про що говорив українцям Левко лук'яненко (відео) Як повідомляв УНІАН, він провів 26 років свого життя в ув'язненні. Левка Лук'яненка засудили до розстрілу «за антирадянську агітацію і пропаганду». Однак вирок замінили тюремним ув'язненням.

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