У Тернополі водій маршрутки назвав пенсіонерку "Божою карою"

У 25-ій маршрутці в Тернополі стався інцидент з пенсіонеркою.

У Тернополі пенсіонерка зайшла до 25 маршрутки й після того, як показала водієві "карту тернополянина", почула від нього слова обурення.

Читайте також"Ти особливий, бл**ь?": у Запоріжжі водій маршрутки відмовив АТОшнику у проїзді й поплатився (відео)

Маршрутник назвав жінку "карою Божою", передає місцеве видання Про.Te. "О, ще одна кара Божа прийшла", - передають ЗМІ слова водія.

Зазначається, що пенсіонерка не захотіла починати з ним дискусію, натомість вона попросила дозволу присісти на крісло праворуч від нього.

"Це місце не для пенсіонерів", – відповів їй маршрутник.

Як повідомляли ЗМІ, у Слов'янську маршрутник відмовився безкоштовно везти сироту і почав його душити.