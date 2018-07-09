У Тернополі водій маршрутки назвав пенсіонерку "Божою карою"

12:06, 09 липня 2018
Суспільство
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Пенсіонерку обурила поведінка водія / фото tsn.ua

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Маршрутник назвав жінку "карою Божою", передає місцеве видання Про.Te. "О, ще одна кара Божа прийшла", - передають ЗМІ слова водія.

Зазначається, що пенсіонерка не захотіла починати з ним дискусію, натомість вона попросила дозволу присісти на крісло праворуч від нього.

"Це місце не для пенсіонерів", – відповів їй маршрутник.

Як повідомляли ЗМІ, у Слов'янську маршрутник відмовився безкоштовно везти сироту і почав його душити.

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Теги: #Тернопіль#водій#пенсіонерка