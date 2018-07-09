У Тернополі водій маршрутки назвав пенсіонерку "Божою карою"
12:06, 09 липня 2018Суспільство
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У 25-ій маршрутці в Тернополі стався інцидент з пенсіонеркою.
Пенсіонерку обурила поведінка водія / фото tsn.ua
У Тернополі пенсіонерка зайшла до 25 маршрутки й після того, як показала водієві "карту тернополянина", почула від нього слова обурення.
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Маршрутник назвав жінку "карою Божою", передає місцеве видання Про.Te. "О, ще одна кара Божа прийшла", - передають ЗМІ слова водія.
Зазначається, що пенсіонерка не захотіла починати з ним дискусію, натомість вона попросила дозволу присісти на крісло праворуч від нього.
"Це місце не для пенсіонерів", – відповів їй маршрутник.
Як повідомляли ЗМІ, у Слов'янську маршрутник відмовився безкоштовно везти сироту і почав його душити.
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