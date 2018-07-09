У Львові відбувся жіночий велопарад (фото, відео)
12:07, 09 липня 2018Суспільство
875 0
Вперше до цього заходу долучилося кілька вихованок реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю.
У Львові прихильниці велосипедів увосьме провели жіночий велопарад.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На навчання чи роботу, на відпочинок або вечірку - усюди на ровері.
Читайте такожУ Львові АТОшники навідалися до блогера, який писав про "громадянську війну" в Україні (фото, відео)
Вперше до цього заходу долучилося кілька вихованок реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Дівчатка, що мають ДЦП, стартували на спеціально обладнаних велосипедах-візках.
Загалом участь у заході взяли близько сотні людей.
У Львові прихильниці велосипедів увосьме провели жіночий велопарад
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter