У Львові відбувся жіночий велопарад (фото, відео)

Вперше до цього заходу долучилося кілька вихованок реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю.

У Львові прихильниці велосипедів увосьме провели жіночий велопарад.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На навчання чи роботу, на відпочинок або вечірку - усюди на ровері.

Читайте такожУ Львові АТОшники навідалися до блогера, який писав про "громадянську війну" в Україні (фото, відео)

Вперше до цього заходу долучилося кілька вихованок реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Дівчатка, що мають ДЦП, стартували на спеціально обладнаних велосипедах-візках.

Загалом участь у заході взяли близько сотні людей.