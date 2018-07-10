"Тітушка" Крисін у суді - матері Веремія: "Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина виховувати" (відео)

Також під час засідання суду "тітушка" Крисін вимагав перерви.

Ватажок "тітушок" Юрій Крисін під час суду накричав на матір убитого журналіста В'ячеслава Веремія.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналістка Наталія Двалі, яка була присутня під час судового засідання.

"Умийся сама кров'ю. Треба було краще сина свого виховувати. Приберіть цю "мамашу"... Це ти хвора. Захистіть мене від цього хамства! Я не хочу з вами спілкуватися. Це тебе господь покарає!", - процитувала журналістка слова Крисіна до матері Веремія.

Крім того, під час засідання суду Крисін почав кричати, що йому зле.

Як повідомляв УНІАН, Дарницький райсуд Києва розглядає справу проти Юрія Крисіна та Сергія Чемеса за трьома епізодами.

За даними слідчих, у січні 2014 року біля станції метро «Петрівка» «тітушки» викрали Владислава Іваненка, вивезли в лісосмугу у наметовий табір «тітушок» біля станції метро “Бориспільська” та катували, вимагаючи під відеозапис надати певну інформацію. Крисіну і Чемесу інкримінується залучення осіб до охорони табору «тітушок» та надання вказівок про вчинення протиправних дій стосовно потерпілого Іваненка.

За другим епізодом справи Крисін і Чемес виступають як організатори «тітушок», які 18 лютого 2014 року, за декілька годин до нападу на журналіста В’ячеслава Веремія, кидали вибухівку на барикади «майданівців» на вулиці Прорізній у Києві. Також за даним епізодом Крисіну і Чемесу інкримінується протидія учасникам акцій протесту, оскільки вони поставили підлеглим “тітушкам” завдання не випускати та не впускати активістів з/на Майдан Незалежності шляхом застосування до них насильства.

За третім епізодом справи – про вбивство Веремія – обвинувачується лише Чемес, оскільки Крисіну уже винесено вирок у відповідному провадженні.

22 грудня 2017 року Шевченківський районний суд засудив Крисіна до 4 років позбавлення волі з відстрочкою покарання терміном на 2 роки.

13 червня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив частково скаргу прокуратури та представників потерпілої сторони на рішення Шевченківського райсуду, призначивши при цьому Крисіну новий вирок - 5 років реального позбавлення волі.