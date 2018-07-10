"Московські кати засудили його до смертної кари": Порошенко попрощався з Левком Лук’яненком (відео)

Також президент Петро Порошенко з дружиною висловили співчуття рідним Левка Лук’яненка.

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяв учать у панахиді за українським дисидентом, політиком, Героєм України і автором Акта проголошення незалежності України Левком Лук'яненком.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, панахиду у Володимирському соборі відправив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

«Це велика трагедія і велике горе, коли Українська держава і український народ втрачають таких особистостей як Левко Григорович Лук’яненко, який усім своїм життям продемонстрував незламність духу і патріотизм українського народу», - сказав Порошенко після церемонії прощання.

Президент згадав про діяльність Лук’яненка, коли «ще у шістдесяті роки минулого століття московські кати засудили його до смертної кари».

«Але життя Левка Григоровича якраз яскраво демонструє, що усе в руках Божих. І Господь дарував йому довгі роки життя. Я вважаю зовсім невипадковим, що день народження Левка Григоровича, 24 серпня, співпав із днем відродження української державності», - додав президент.

«І зовсім невипадково, коли на примірнику (Акта проголошення незалежності України), який був у Левка Григоровича, Верховна Рада прийняла Декларацію про наш український суверенітет», - зазначив він.

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Порошенко підкреслив: «І сьогодні, коли держава відроджується, коли нація розуміє своє історичне коріння, коли українці в усьому світі один з одним вітаються: «Слава Україні!», і не лише українці вітаються так, відповідають на це: «Героям слава!».

«Слава таким Героям, як Левко Григорович Лук’яненко», - наголосив президент.

«Я прошу Господа, щоб він дарував йому Царство небесне. Вічна пам’ять тобі, дорогий Левко Григорович», - зазначив глава держави.

Також Порошенко з дружиною висловили співчуття рідним Левка Лук’яненка.

Як повідомляв УНІАН, Лук’яненко помер 7 липня у віці 89 років. Його поховають на Байковому кладовищі у Києві.

Лук'яненко народився 24 серпня 1928 року у с. Хрипівка Чернігівської області. Левко Лук'яненко - український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської групи, політик та громадський діяч, народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акта проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 р., лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.