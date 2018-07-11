Адвокат керівника "РИА Новости Украина" попросив суд відпустити його під особисте поручительство (відео)

Адвокат Вишинського готовий узяти на себе виконання усіх функцій поручителя.

Захист керівника РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського просить суд відпустити його під особисте поручительство.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву на засіданні Херсонського міського суду, де сьогодні розглядається клопотання про продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Вишинського, зробив один з його адвокатів Андрій Доманський.

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«Знаю Кирила Вишинського більш як 10 років», - зазначив у клопотанні захисник і заявив, що готовий узяти на себе виконання усіх функцій поручителя.

Своєю чергою сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про продовження Вишинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Украина» у Києві. Був затриманий директор РІА «Новости Украина» Вишинський, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінували вчинення кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міський суд своїм рішенням обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він заарештований терміном на 60 днів без права внесення застави.

6 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Вишинському повідомлено про ще одну підозру - в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) КК України.

За словами Сарган, у ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського був виявлений і вилучений пістолет і патрони до нього. За результатами судово-балістичної експертизи, вилучений пістолет є вогнепальною зброєю - самозарядним нарізним пістолетом моделі FN Browning M1906.