Адвокат керівника "РИА Новости Украина" попросив суд відпустити його під особисте поручительство (відео)

16:19, 11 липня 2018
Суспільство
1099 0
Адвокат заявив, що знає Кирила Вишинського більш як 10 років / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву на засіданні Херсонського міського суду, де сьогодні розглядається клопотання про продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Вишинського, зробив один з його адвокатів Андрій Доманський.

Читайте такожРосійського телеведучого затримали в "Борисполі": пропагандист заявив, що приїхав "з розумними ідеями"

«Знаю Кирила Вишинського більш як 10 років», - зазначив у клопотанні захисник і заявив, що готовий узяти на себе виконання усіх функцій поручителя.

Своєю чергою сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про продовження Вишинському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Украина» у Києві. Був затриманий директор РІА «Новости Украина» Вишинський, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року в Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За возвращение Крыма». Після повернення з Криму в 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця. Йому інкримінували вчинення кримінального злочину, передбаченого частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

17 травня Херсонський міський суд своїм рішенням обрав для Вишинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він заарештований терміном на 60 днів без права внесення застави.

6 липня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган заявила, що Вишинському повідомлено про ще одну підозру - в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст. 263 (незаконне придбання, зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів) КК України.

За словами Сарган, у ході проведених обшуків в орендованому індивідуальному банківському сейфі Вишинського був виявлений і вилучений пістолет і патрони до нього. За результатами судово-балістичної експертизи, вилучений пістолет є вогнепальною зброєю - самозарядним нарізним пістолетом моделі FN Browning M1906.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Обшуки в редакції "РИА Новости Украина"
Теги: #Україна#РИА Новости