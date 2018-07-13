Валентин Резніченко: Центр матері та дитини ім. Руднєва отримає нове обладнання і стане дружнім простором

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що в поточному році буде завершено реконструкцію Центру матері і дитини ім.Руднєва в Дніпрі, а вже зараз хірургічний корпус Центру отримав сучасний ангіограф, який використовується для операцій на судинах і головному мозку.

Досі подібні операції дітям Дніпропетровської області можна було зробити лише в Києві.

За словами Резніченка, купівля обладнання і реконструкція медичний установ проводиться за рахунок обласного бюджету.

«Вивести медицину на новий рівень - таку завдання ставить Президент України Петро Порошенко. Щоб втілити його в життя, ми щорічно відкриваємо по одній оновленої обласної лікарні. Один із прикладів - хірургічний корпус дніпровського Центру матері і дитини ім.Руднєва. Ми будуємо його «з нуля». Паралельно ми купуємо обладнання”, - сказав губернатор Дніпропетровщини.

Операційний блок будується за європейськими стандартами, тут передбачено антибактеріальне покриття стін та системи стерильного повітря. Також в споруджуваному зараз хірургічному корпусі будуть кардіохірургія, відділення голови і шиї, пластична хірургія.

Резніченко також зазначив, що нове хірургічне відділення зможе збільшити кількість операцій в 3,5 рази - до 7000 на рік. Крім цього, тут будуть розташовані сучасні рентген-кабінет, кабінет томографії, палати, операційний блок з чотирма операційними, зал лікувальної фізкультури, масажні кабінети, а також єдиний в області басейн для дітей з асфіксією.

«Всі об'єкти, які ми будуємо або реконструюємо - це комфортні доброзичливі простори», - підкреслив Резніченко.

В даний час будівельники завершують обробку фасаду і ведуть внутрішні роботи.

Як повідомлялося раніше, реконструйований педіатричний корпус Центру матері і дитини ім.Руднєва в минулому році відкрив Президент Петро Порошенко. «Це спільний проект держави і регіону. Це результат моєї програми децентралізації влади, коли громада сама визначає свої пріоритети і направляє туди гроші», - сказав президент.

Нагадаємо, що згідно з рейтингом губернаторів, складеного журналом «Кореспондент», Валентин Резниченко посів друге місце за показниками економічного, фінансового і соціального розвитку регіонів.