"Аншлаг серед бабусь": у мережі висміяли фото з концерту російських артистів у Донецьку (фото, відео)
12:25, 16 липня 2018Суспільство
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У "ДНР" виступили давно неактуальні зірки російської сцени - Іраклі і Жасмин.
На концерт прийшло дуже мало людей / Twitter "Залишенець Донецький"
У "ДНР" 14 липня пройшов концерт російських артистів Іраклі, Жасмін і Арсенія Бородіна. Організував його "голова народної ради ДНР" Денис Пушилин до Дня металурга.
Особливого захоплення на обличчях людей не видно / Twitter "Залишенець Донецький"
Судячи з фотографій, на концерт прийшло дуже мало людей, а після того як пішов дощ, їх стало менше.
"До речі, про дощ. У дирляндії намагалися зробити свято: Пушилин привіз другосортних кацапських артистів Жасмін та Іраклі. Ось такий "аншлаг" був. Бабусі з парасольками", - написав блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.
Російські співаки виступили в Донецьку
Як повідомляв УНІАН, раніше російські артисти Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.
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