"Аншлаг серед бабусь": у мережі висміяли фото з концерту російських артистів у Донецьку (фото, відео)

12:25, 16 липня 2018
Суспільство
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На концерт прийшло дуже мало людей / Twitter "Залишенець Донецький"

У "ДНР" 14 липня пройшов концерт російських артистів Іраклі, Жасмін і Арсенія Бородіна. Організував його "голова народної ради ДНР" Денис Пушилин до Дня металурга.

Особливого захоплення на обличчях людей не видно / Twitter "Залишенець Донецький"

Судячи з фотографій, на концерт прийшло дуже мало людей, а після того як пішов дощ, їх стало менше.

"До речі, про дощ. У дирляндії намагалися зробити свято: Пушилин привіз другосортних кацапських артистів Жасмін та Іраклі. Ось такий "аншлаг" був. Бабусі з парасольками", - написав блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські артисти Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.

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Теги: #ДНР#Донецьк