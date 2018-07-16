"Аншлаг серед бабусь": у мережі висміяли фото з концерту російських артистів у Донецьку (фото, відео)

У "ДНР" виступили давно неактуальні зірки російської сцени - Іраклі і Жасмин.

У "ДНР" 14 липня пройшов концерт російських артистів Іраклі, Жасмін і Арсенія Бородіна. Організував його "голова народної ради ДНР" Денис Пушилин до Дня металурга.

Судячи з фотографій, на концерт прийшло дуже мало людей, а після того як пішов дощ, їх стало менше.

"До речі, про дощ. У дирляндії намагалися зробити свято: Пушилин привіз другосортних кацапських артистів Жасмін та Іраклі. Ось такий "аншлаг" був. Бабусі з парасольками", - написав блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські артисти Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.