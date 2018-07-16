Трудові мігранти несуть як очевидні, так і приховані витрати - ЗМІ

За даними соцопитувань, наведених виданням - головний стимул для виїзду на заробітки за кордон — більш висока оплата праці, що не дивно.

Незважаючи на великі заробітки, трудові мігранти несуть як очевидні, так і приховані витрати, і вони вищі, ніж здаються на перший погляд. Негативні ефекти від часткової втрати робочої сили також позначаються на українській економіці, зокрема, обмежують можливе зростання внутрішнього виробництва і зайнятості, що в кінцевому рахунку знову б'є по людях, про це повідомляє видання Ділова столиця.

За даними соцопитувань, наведених виданням, головний стимул для виїзду на заробітки за кордон — більш висока оплата праці, що не дивно.

«Приміром, у Польщі зараз середня зарплата перевалила за $1000, у нас — втричі нижче. Але це ще не означає, що українець, який приїхав туди підзаробити, буде жити втричі краще, — все не так просто», пишуть автори.

Грошова вигода для заробітчан різко скорочується, якщо весь час жити в країні перебування, — адже там не просто вищі зарплати, але і істотно дорожче життя, при цьому українцям пропонується як правило сезонна робота – збір полуниці або інше.

Але є й інші чинники, які зменшують привабливість зайнятості «за бугром»:

«Це витрати на переїзд (у кого більше, у кого менше плюс тимчасове зменшення доходів у період між роботами) і деформація соціальних зв'язків: розлука з родичами і друзями, так і вихід із звичного кола спілкування також багато коштує для людини», повідомляє Ділова столиця.