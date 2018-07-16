У Білорусі журналісту, який працював на Донбасі, загрожує 3 роки ув’язнення

Галка звинувачують у насильстві стосовно працівника білоруської міліції, він відкидає звинувачення.

Прокуратура Білорусі просить суд у Мінську засудити до трьох років ув’язнення журналіста й блогера Дмитра Галка, білоруського громадянина, який останнім часом жив і працював в Україні, висвітлював події в зоні бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє Радіо Свобода, Галка звинувачують у насильстві стосовно працівника білоруської міліції. Суд у його справі почався 10 липня у суді Совєтського району Мінська.

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Затримали журналіста в квітні, коли він повернувся до Білорусі з України, де жив протягом кількох місяців.

Слідчі заявляють, що Галко мав конфлікт із працівником міліції, в результаті чого в останнього розбився телефон. Журналіст звинувачення відкидає.

Дмитрові Галку 38 років, він працював у багатьох незалежних білоруських ЗМІ, серед останніх місць його роботи в Білорусі був заснований Павлом Шереметом опозиційний сайт «Белорусский партизан», який минулого року потрапив під блокування в Білорусі.

Дмитро Галко був також позаштатним автором кількох українських ЗМІ, зокрема англомовного видання Kyiv Post. З 2014 року Галко здійснив багато відряджень на Донбас, писав про збройний конфлікт на сході України.

Як повідомляв УНІАН, у квітні СБУ повідомила, що у слідства досі немає реальної доказової бази по вбивству Шеремета.