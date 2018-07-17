На Сумщині суд взяв під варту чоловіка, який побив свою дочку і залишив її помирати

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.

На Сумщині чоловіка, який побив свою чотирирічну доньку та залишив її помирати, взято під варту строком на 60 діб.

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Як повідомляється на офіційному сайті Білопільського районного суду Сумської області, відповідне рішення прийнято 16 липня. «16 липня до Білопільського районного суду Сумської області надійшло клопотання про застосування до особи, яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 135, ч. 1 ст. 121 КК України, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Цього ж дня слідчим суддею обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 12 вересня включно», – йдеться у повідомленні.

За інформацією суду, 13 липня близько 14:00 чоловік умисно завдав своїй 4-річній дочці два удари по голові дволітровою пляшкою, наповненою водою, та ще один удар кулаком також в район голови, через те, що остання відмовилася їсти. Незважаючи на те, що в дочки одразу погіршилося здоров’я, її батько не надав їй необхідної допомоги, не викликав лікаря, а відніс дівчинку на ліжко, в якому вона й померла 14 липня близько 20:00.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня в селі Кальченки Білопільського району Сумської області чоловік наніс тілесні ушкодження своїй чотирьохрічній доньці. Наступного дня дівчинка померла. Згідно висновку медиків, дитина отримала вогнищеву травму головного мозку, а безпосередньою причиною смерті є механічна асфіксія харчовими масами.

28-річного чоловіка затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 і та ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу ("умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння"; "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження"). Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі.