На Сумщині 70-річна жінка наїхала на маленького хлопчика, дитина загинула

За даними поліції, жінка-водій автомобіля Chevrolet не впоралась із керуванням і допустила наїзд на 4-річного хлопчика, який з бабусею в цей час ішов узбіччям дороги.

У Сумській області поліція з’ясовує обставини загибелі в дорожньо-транспортній пригоді 4-річного хлопчика.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, сьогодні, 13 липня, о 12-й годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що в центрі міста Буринь під колеса автомобіля потрапила дитина.

Згідно із повідомленням, коли поліцейські прибули на місце події, хлопчика у непритомному стані вже забрала «швидка».

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«Водієм автомобіля Chevrolet виявилася 70-річна жінка. Попередньо було з’ясовано, що вона не впоралась із керуванням і допустила наїзд на припаркований автомобіль Fiat, а також на 4-річного хлопчика, який з бабусею в цей час ішов узбіччям дороги. Не приходячи до свідомості, дитина померла в лікарні», – зазначається у повідомленні.

Наразі для проведення необхідних слідчих дій автомобіль Chevrolet поміщений на спецмайданчик поліції.

За фактом аварії зі смертельним наслідком відкрите кримінальне провадження за ч .2 ст 286 КК України.

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