"Синя вся – побита була": з'явилися подробиці трагедії на Сумщині, де батько забив до смерті 4-річну доньку (відео)

Дівчинка померла через півтори доби у своєму ліжку, так і не підвівшись після побиття.

Трагедія сталася в селі Білопільського району Сумської області. Там після побиття власним батьком померла 4-річна дитина.

Того дня батьки та двоє дітей сіли обідати, але менша донька їсти відмовилася. Спершу її умовляли, а потім батько схопив пластикову пляшку з водою і почав "виховувати" дитину, йдеться у сюжеті ТСН.

"Завдав дівчинці двох ударів по голові цією пляшкою, ще один удар кулаком по голові і завдав удару ногою", - пояснила керівник слідчого відділення Білопільського відділу поліції Лариса Білик. Після побиття малу вклали на ліжко, де вона й пролежала майже півтори доби.

Дитині ставало дедалі гірше, однак лише коли почалася агонія, мати побігла до сусідів викликати швидку. "Дитинці зле, дитинку нудить, хтозна-що. Викликали швидку – вони кричать: нащо викликали? Вона в синцях, не можна, потерпимо до понеділка", - розповіла сусідка Катерина Демченко. Зрозумівши, що дівчинка вже мертва, мати забрала старшу доньку й сховалася у хатині та сиділа там, доки їх не знайшли сусіди та поліція.

Очевидці кажуть, що тіло померлої дитини було суцільним синцем. "І жовті синці, і сині, і чорні. Нігтики чорні, синя вся – побита була", - каже Демченко. Вона переконана, що того дня доньку бив не лише батько. "Ударив кулаком у лоб – вона впала. Мати тоді підскочила, це батько розказує, і коліном їй на лобочок стала, ще й другу ногу піднімала, щоб тяжість була сильніша", - переповідає сусідка почуте на слідчому експерименті.

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28-річного батька взяли під варту на два місяці, бо вважають, що саме він завдав доньці смертельних ударів. "Причиною смерті дівчинки стала асфіксія внаслідок рвотних мас, що викликалося травмою голови", - констатувала Білик.

24-річна матір зачинилася вдома і на люди не показується. На місцевому ринку тільки й мови, що про знущання батьків над молодшою донечкою. "Зачиняли в сараї, до півня. І півень клюється – вони спеціально, щоби покарати її", - розповідає сусід Сергій Скрипченко.

Люди кажуть, що в родині було четверо дітей: старшу дівчинку вдочерили чужі люди, найменший 2-річний хлопчик у будинку малюка, ще двоє дівчаток жили та навчались в інтернаті, бо мали вади розвитку. На літні канікули їх відпускали до батьків додому. "Так нащо їм було віддавати дітей? Навіщо? Забирали чому – мабуть, бачили, що вони неадекватні, що вони не можуть виховувати – навіщо їм було віддавати?", - не розуміє жителька села Кальченки Катерина Довгань.

Сім’я була на обліку в сільраді через складні життєві обставини. Там переконують, що родину чи не щодня перевіряла соцпрацівниця. "Були створені належні умови для проживання цих дітей. Тобто фактів, які б оголосили нам про те, що діти там не повинні проживати – не було", - переконує керівник служби у справах дітей Білопільської РДА Андрій Бутенко.

"Я шокована, я до неї підхожу, кажу: Валя, ну ти ж плакала, члени виконкому плакали, директор встав з виконкому і ми набирали районну комісію, щоб дійсно зробить клопотання, щоб дійсно одну дитинку їм віддати, щоб материнський інстинкт в наявності проявила, і тут чую таке", - дивується сільський голова Ольга Лопатка.

Сусідка Катерина Демченко має пояснення цьому – меркантильність. "Як діти в інтернаті – так гроші туди. А тепер, хоч на три місяці, так гроші сюди. Через гроші. Ті діти не потрібні були. Потрібні були тільки гроші", - вважає вона. Про те, що над 4-річною Надійкою знущалися батьки, сусіди знали, але не втручалися, бо сподівалися на пильність соцслужб. Тепер – жалкують. "Та всі знали, всі абсолютно", - кажуть люди. Загиблу дівчинку ховала сільрада, батьки в той час були в поліції. Та навіть коли матір відпустили, за ці два дні, кажуть сусіди, вона на кладовище не приходила і де похована донька – навіть не знає.

Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині горе-матір жорстоко побила 2-річного сина через плач. Дитину у важкому стані з зовнішньою гідроцефалією і синцями по всьому тілу бригада швидкої допомоги доставила в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.