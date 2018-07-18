Суддя, який зобов’язав «Беркут» розігнати Майдан, може очолити миколаївське управління ДБР – активіст

За словами активіста "Автомайдану", після рішення про розгін Майдану суддя Аблов отримав квартиру, яку продав майже за 10 млн грн.

Скандально відомий суддя Євген Аблов, який у 2013 році зобов’язав "Беркут" розігнати Майдан, може стати головою територіального управління ДБР у Миколаєві.

Про це у Facebook повідомив адвокат, член Громадської ради доброчесності при ВККС Роман Маселко.

Активіст, зокрема,нагадав «шортліст» заслуг Аблова.

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Так, у грудні 2013 року суддя за 6 годин розглянув позов та зобов’язав «Беркут» розігнати Майдан. Спроба розгону відбулась у ніч з 10 на 11 грудня 2013 року. Через два тижні суддя, як зазначає Маселко, отримав квартиру, яку потім продав за 9,5 млн. грн.

За словами активіста, Аблов також ухвалив рішення по справі "рюкзаків Авакова", яке «відбілює фігурантів справи».

Крім того, суддя, як стверджує Маселко, має проблеми з декларуванням. У НАБУ начебто є провадження за фактом неправдивих відомостей у деклараціях Аблова

Нагадаємо, у квітні Державне бюро розслідувань оголосило про прийом документів на конкурси з метою зайняття 455 посад до семи територіальних управлінь, які розташовані в містах Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську.