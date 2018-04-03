Держбюро розслідувань оголосило конкурси на 455 посад

У кожному територіальному управлінні оголошено конкурс на 65 посад.

Державне бюро розслідувань оголосило про прийом документів з 10 по 24 квітня на конкурси з метою зайняття 455 посад до семи територіальних управлінь, які розташовані в містах Києві, Львові, Хмельницькому, Миколаєві, Мелітополі, Полтаві, Краматорську.

Як повідомляється на Урядовому порталі, до кожного територіального управління оголошено конкурс на 65 посад.

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Усього у ДБР тривають конкурси на 701 посаду. Прийом документів на 27 керівних посад закінчився 2 квітня. До 11 квітня триває прийом документів на 219 посад центрального апарату. Також зазначається, що у вимогах до кандидатів на посаду слідчого територіального управління за квотою «в» (кандидати, які протягом останнього року не працюють на посаді слідчого в державних органах) відсутній стаж роботи. Обов’язковою є вимога щодо вищої юридичної освіти. «У вимогах до кандидатів на посаду слідчих територіальних управлінь за квотою «в» ми вирішили скасувати стаж роботи. Ми це зробили для того, щоб залучити до ДБР талановиту молодь, випускників вищих навчальних закладів, дати можливість їм будувати новий правоохоронний орган», – пояснив директор ДБР Роман Труба.

Усього у центральному апараті та семи територіальних управліннях передбачено 383 посади слідчих, з них 152 посади – у центральному апараті та 231 посада – у семи територіальних управліннях. Для 147 кандидатів на посади слідчих територіальних управлінь не вимагається стаж роботи.

Умови проведення конкурсу та перелік посад доступні за наступним посиланням.

Кандидати можуть подавати документи з 10 по 24 квітня включно.

У повідомленні нагадується, що, згідно з діючим законом «Про Державне бюро розслідувань», внутрішні комісії Бюро проводять конкурси на некерівні посади. Конкурс на посади керівників управлінь, відділів, секторів, всіх працівників управління внутрішнього контролю, а також директорів територіальних органів проводить зовнішня комісія. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроекти, якими пропонується змінити цю норму.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань 12 листопада 2015 року.

На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів.

20 листопада 2017 року набрав чинності новий Кримінальний процесуальний кодекс України, згідно з яким до підслідності ДБР належать злочини, вчинені колишніми президентами, вищими державними чиновниками, членами Центральної виборчої комісії, депутатами Верховної Ради, керівництвом ГПУ, головою Національного банку, суддями та правоохоронцями, детективами НАБУ і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, військовими.

22 листопада президент України Петро Порошенко підписав указ про призначення Романа Труби директором ДБР. 1 грудня Труба заявив, що ДБР може розпочати роботу через 6-8 місяців.