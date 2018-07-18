У Києві праворадикали С14 розкидали сміття з Лисої гори на вході до управління поліції (фото, відео)

На знак протесту проти порушення кримінальної справи щодо координатора С14 Сергія Мазура члени організації влаштували акцію біля входу до відділку поліції.

Праворадикали громадської організації С14 принесли кілька пакетів сміття з Лисої гори і розкидали його на вході до Голосіївського управління поліції Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, на знак протесту проти порушення кримінальної справи щодо координатора С14 Сергія Мазура, якого звинувачують у погромі табору ромів, члени цієї організації влаштували акцію біля входу в Голосіївське управління поліції Києва.

Кілька десятків праворадикалів принесли до відділку поліції мішки зі сміттям, яке лишилося від циганського табору на Лисій горі в Голосіївському районі.

За їхніми словами, слідчий цього управління на прізвище Зарудний фальсифікує справу проти координатора С14 Сергія Мазура. Вони стверджують, що безпосередньо у погромі табору насправді брали участь працівники поліції в цивільному одязі, проте жодних претензій до своїх колег у правоохоронців немає.

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Також учасники акції протесту запевняють, що мають запис розмови із слідчим Зарудним ще до порушення справи проти Мазура, в якому той допускав ксенофобські та расистські вислови стосовно осіб ромської національності, та пообіцяли незабаром оприлюднити ці записи в мережі Інтернет.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір ромів на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

У поліції заявили, що розслідують кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство» ККУ.

10 липня користувачі Facebook повідомили, що поліція проводить обшук у квартирі одного з координаторів праворадикальної організації С14 Сергія Мазура у Борисполі. Згодом у поліції заявили, що одному з учасників погрому табору ромів оголошено про підозру в хуліганстві, скоєному групою осіб. Йшлося про Мазура.

Сьогодні, 18 липня, Голосіївський райсуд міста Києва взяв його під цілодобовий домашній арешт.