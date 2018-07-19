Жителів окупованого Криму кримінально переслідують за "ухилення" від служби в російській армії - правозахисники

Після окупації Криму на півострові регулярно проходять незаконні військові навчання, пропаганда військової служби і заклики до лав збройних сил Російської Федерації, що є грубим порушенням як українського, так і міжнародного права.

Проти жителів тимчасово окупованого Росією українського Криму відкривають кримінальні справи, а також їх обкладають штрафами за "ухилення" від служби у збройних силах Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив менеджер з комунікацій громадської організації «Кримськотатарський ресурсний центр» Ельвір Сагірман, представляючи аналіз порушень прав людини в Криму за I півріччя 2018 року.

Він зазначив, що після окупації Криму на півострові регулярно проходять незаконні військові навчання, пропаганда військової служби і заклики до лав збройних сил Російської Федерації, що є грубим порушенням як українського, так і міжнародного права.

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"У 2018 році окупанти провели в Криму вже сьому за рахунком призовну кампанію до збройних сил Росії. Варто відзначити, що, починаючи з весняного призову 2017 року, кримчани проходять військову службу не лише на території півострова, а й на території Росії", - сказав Сагірман.

Представник організації додав, що, за словами так званого «заступника голови Ради міністрів Криму» Ігоря Михайличенка, в рамках весняного призову окупанти планували призвати з Криму до лав ЗС РФ 2,3 тис. осіб.

"Крім того, зафіксовано випадки відкриття кримінальних справ та призначення штрафів за "ухилення" від служби в армії", - підкреслив Сагірман.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня керівник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер заявила, що у 2017 році на військову службу у Збройні сили РФ з окупованого Криму було призвано не менше 4,8 тис. осіб.

Крім того, у доповіді місії ООН зазначається, що кримські суди почали проводити слухання справ за звинуваченням в «ухилення» від призову.

"Винесено, щонайменше, два обвинувальних вироки, за якими двоє кримських жителів засуджені до сплати штрафів в розмірі 25 тис. рублів (близько 430 дол. США) кожен", - йдеться в доповіді.

Як повідомляв УНІАН, за даними ІС, спецслужби РФ готують криваві провокації в окупованому Криму.