Сенцов попросив не поширювати неправдиві чутки про його примусове годування або смерть

Сенцов закликав фільтрувати інформацію.

Український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов попросив не поширювати неправдиві чутки про його примусове годування або ж смерть.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Дінзе в ефірі «Громадського».

«Олег сказав, аби люди не поширювали чутки про примусове годування, він просить відкидати таку інформацію та фільтрувати її. А щодо чуток про його смерть - він посміявся над людьми, які поширюють їх, і вважає їх шкідниками», - сказав Дінзе.

Адвокат зустрівся з Сенцовим 19 липня. Вони бачилися тет-а-тет без представників колонії.

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«Ми спілкувалися через скло. Він передавав слова підтримки політв’язням у Криму. Він намагається слідкувати з різних джерел за кримськими справами», - зазначив Дінзе.

Як повідомлялося, у Сенцова погіршився стан здоров’я. За словами адвоката, політв’язень не збирається припиняти голодування, і має намір «йти до переможного кінця».

Україна звернулася до Європейського суду з прав людини з приводу стану здоров’я незаконно засудженого в РФ Сенцова. Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що заяву подано за спеціальним параграфом регламенту ЄСПЛ щодо зобов’язання Росії негайно надати інформацію про стан здоров’я Сенцова і забезпечити до нього доступ лікарів, і фактично його звільнити від незаконного утримання у зв’язку з тим, що він перебуває в стані голодовки.

«За нашою інформацією, суд витребував від РФ об’єктивну і незалежну оцінку медиків щодо стану здоров’я Сенцова. Зараз вони певну інформацію направили, суд її обробляє», - додав міністр.

Мати Олега Сенцова Людмила написала президенту РФ Володимиру Путіну клопотання про помилування. У Кремлі пообіцяли розглянути це звернення.