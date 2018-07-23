"Не знаєш російської - іди і вчи, націоналісте": у Львові в поїзді розгорівся мовний скандал - провідниця нагрубила пасажиру (фото)

Провідниця поїзда заявила, що вона не буде обслуговувати українською.

У Львові в поїзді "Миколаїв - Івано-Франківськ" розгорівся мовний скандал: там провідниця відмовилася розмовляти з пасажиром українською мовою й нагрубила йому.

Інцидент стався 21 липня, пише на своїй сторінці у Facebook пасажир Ярослав Попович. Фото провідниці Ніни Вакулик він опублікував під своїм постом.

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"Звертається до мене російською: "Ваш квиточок і документи". Прошу її обслуговувати мене українською. Вона реагує агресивно: "Хто таке сказав, що я повинна обслуговувати українською? Української мови я не знаю, вчити не буду, буду обслуговувати російською. Не знаєш української - іди і вчи, націоналісте", - передав діалог Попович.

За його словами, він звернувся до начальника поїзда, той теж визнав поведінку провідниці неприпустимою.

"Якщо вона не знає української, то працювати провідником більше не буде, переведемо її у депо. Крім того, обов'язково проведемо роботу з усіма нашими провідниками", - відповів начальник. Пізніше він вийшов до провідниці та заявив, що переведе її на іншу посаду, поки та не вивчить українську.

Раніше в гуртожитку Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого розгорівся скандал через українську мову. Одна зі студенток поскаржилася, що всі оголошення в гуртожитку російською мовою, на що працівниця гуртожитку відреагувала дуже різко і почала принижувати дівчину.