Бюджет ДУС наступного року буде утричі меншим, ніж за часів Януковича - Березенко

На 2014 рік, коли ще був Янукович, закладено 1,2 млрд. Ми провели два секвестри бюджету, скоротили до 900 млн. Фактично за умови кризи і з курсом по 13 гривень за долар - то це лише $70 мільйонів. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив керівник Державного управління справами Сергій Березенко.

За словами Березенка, бюджет ДУС-2015 в гривневому еквіваленті не перевищуватиме секвестрований бюджет 2014-го року, тобто 900 млн грн, а в валютному еквіваленті скоротиться до 60 млн. дол., не більше: «Якщо порахувати всі видатки, які пов’язані з роботою і Президента, і Адміністрації Президента, і ДУС, то це абсолютно помірні кошти. За менші просто вже неможливо здійснювати діяльність».

Сергій Березенко звернув увагу на те, що наступний рік Президента Петра Порошенка буде насиченим, в тому числі – й міжнародними візитами. «Тільки в 2012 році витрати на перельоти Януковича складали 42 мільйони. Він провів ряд міжнародних зустрічей, але їх не було дуже багато, літав він більше в зоні СНГ. За період, який відпрацював Петро Порошенко, він здійснив величезну кількість зустрічей і перельотів. А бюджет складає 6,5 мільйонів. І, в принципі, в ці кошти ми вкладемося до кінця року», - зазначив Березенко. За словами керівника ДУС, Петро Порошенко не користується ніяким службовим житлом. «Більш того, ми відійшли від цієї практики, і фактично роздержавлення державних дач і вільний допуск до державних об’єктів, які раніше були секретними, - свідчення цьому», - заявив Сергій Березенко.