Біометричний паспорт для українців коштуватиме 518 грн

Про це в ефірі "5 каналу" заявив голова Державної міграційної служби Сергій Радутний. "Це буде така ж книжечка, так само 32 сторінки. Коштуватиме 518 гривень. З чіпом", - сказав він.

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Очікується, що термін виготовлення складе 20 днів. У разі необхідності, паспорт можна буде виготовити в терміновому порядку - за 10 днів, і коштувати це буде 775 грн.

З січня будуть працювати тільки 30 пунктів оформлення нових паспортів, але за місяць їх видаватимуть у всіх відділеннях служби в Україні.

Щоб отримати документ, потрібно буде пред'явити внутрішній паспорт громадянина України, сфотографуватися, залишити відбитки вказівних пальців і поставити підпис на електронному планшеті. Ці дані занесуть на вбудований електронний чіп.

Крім того, від внесення відбитків пальців і електронного чіпа можна буде відмовитися і оформити звичайний паспорт. Він буде коштувати дешевше - 461 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше було обумовлено, що вартість закордонного біометричного паспорта складатиме близько 15 євро.