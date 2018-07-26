Водій Hummer, який на смерть збив дитину у центрі Києва, частково визнав свою провину

Кирило Островський стверджує, що їхав із "помірною" швидкістю, і не розуміє, чому не загальмувала машина, а номери зі свого авто після ДТП зняв для того, щоб уберегти своїх рідних.

Водій позашляховика Hummer Кирило Островський, який на смерть збив 10-річну дитину у центрі Києва, частково визнав власну провину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Островський сказав на засіданні Шевченківського райсуду з розгляду клопотання прокуратури про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор заявив, що існує, зокрема, ризик впливу на учасників справи шляхом погроз чи підкупу, а також ризик переховування Островського, тому просить суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сам Островський заявив, що з місця події втекти не намагався, і жалкує про те, що сталося.

"Я частково визнаю свою провину", - сказав Островський.

Також підозрюваний додав, що його родина допомагає сім'ї загиблої дівчинки.

За його словами, фатального вечора двоє дітей раптово вибігли на дорогу: перша дитина встигла проскочити, а другу він збив.

Островський додав, що за його відчуттям, він їхав із "помірною" швидкістю, і не розуміє, чому не загальмувала машина.

За його словами, номери зі свого авто після ДТП він зняв для того, аби уберегти своїх рідних.

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Своєю чергою адвокат Островського вважає, що ризики, заявлені прокурором, є необгрунтованими.

Адвокат попросила суд застосувати до її підзахисного "будь-який із більш м'яких запобіжних заходів", ніж тримання під вартою.

Островський також попросив не брати його під варту, аби він міг допомагати матері загиблої дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня водій автомобіля Hummer Островський, ігноруючи червоний сигнал світлофора, на бульварі Лесі Українки в Києві здійснив наїзд на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Від отриманих травм дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.

Водія затримали. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 ККУ (залишення у небезпеці).

Як повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець, Островський відмовився надати біологічні зразки, які від нього вимагали для проведення експертизи на вміст алкоголю та наркотичних речовин у крові.