Самопідпал колишнього військового: у Міноборони розповіли, що він вимагає 120 тисяч гривень

У Міноборони заявили, що таким чином колишній військовий чинить тиск на суд.

Акція самопідпалу, до якої вдався біля Міністерства оборони України, колишній військовослужбовець, могла бути здійснена з метою тиску на хід судового засідання навколо його позову проти відомства. Про це під час брифінгу заявив командувач Сил спеціальних операцій Збройних Сил України генерал-лейтенант Ігор Луньов.

Як передає ZN.ua, за його словами, з 8 вересня минулого року цей військовослужбовець, Сергій Ульянов, був звільнений з лав ЗСУ. "В судовому порядку він намагається вирішити питання про виплату грошових компенсацій, а це близько 120 тисяч гривень, за ту частину служби, яку він відсутній у військовій частині. Зараз триває судовий процес у його третій позовом, хоча всього їх чотири", - розповів Луньов.

Генерал-лейтенант зазначив, що два попередніх позову Ульянов програв, на третє засідання не з'явився. Тому в Міноборони припускають, що самопідпал є "спробою вплинути на рішення суду".

У свою чергу представник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ капітан першого рангу Андрій Коренько зазначив, що перед акцією з членами "Українського об'єднання учасників бойових дій і волонтерів в місті Києві та Київській області" була проведена зустріч, де активістам була роз'яснена суть конфлікту, а також заходи соціальної, психологічної і професійної реабілітації, які надаються колишнім учасникам АТО.

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"Всі охочі зможуть ознайомитися з позиціями сторін 14 серпня під час чергового судового засідання, яке відбудеться в окружному адміністративному суді Києва", - сказав Коренько.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час пікету біля Міністерства оборони колишній військовослужбовець ЗСУ Сергій Ульянов підпалив себе на знак протесту проти звільнення його з армії і відмови суду у його відновленні. Таким кроком він хотів привернути увагу до своєї ситуації, а також інших військовослужбовців.