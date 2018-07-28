У Мукачеві відбувся Парад сажотрусів (фоторепортаж)

Міжнародний парад сажотрусів в Мукачеві пройшов уже третій раз.

У Мукачеві пройшов 3-й міжнародний парад сажотрусів. На свято зібралися представники професії з Естонії, Угорщини та України.

Також на парад прийшли жителі і гості міста, повідомляє "Перший кабельний".

Це свято в Мукачеві пройшло вже третій раз.Традиційно парад приурочений до дня народження найстарішого сажотруса України Бертолона Товта. У цьому році в рамках заходу пройшов також велозаїзд сажотрусів.

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Костюмована хода почалася біля пам'ятника сажотрусу і завершилася святковими розвагами для дітей у міському парку.

Також у цьому році на свято приїхали переможниці "Параду наречених" із Ужгорода.