У Мукачеві відбувся Парад сажотрусів (фоторепортаж)
18:13, 28 липня 2018Суспільство
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Міжнародний парад сажотрусів в Мукачеві пройшов уже третій раз.
У Мукачеві пройшов 3-й міжнародний парад сажотрусів. На свято зібралися представники професії з Естонії, Угорщини та України.
Також на парад прийшли жителі і гості міста, повідомляє "Перший кабельний".
Це свято в Мукачеві пройшло вже третій раз.Традиційно парад приурочений до дня народження найстарішого сажотруса України Бертолона Товта. У цьому році в рамках заходу пройшов також велозаїзд сажотрусів.
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Костюмована хода почалася біля пам'ятника сажотрусу і завершилася святковими розвагами для дітей у міському парку.
Також у цьому році на свято приїхали переможниці "Параду наречених" із Ужгорода.
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