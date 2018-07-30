У Скадовську визначився володар Гран-прі XVI Всеукраїнського Благодійного Дитячого Фестивалю "Чорноморські Ігри"

29 липня завершився найвідоміший та наймасштабніший дитячий фестиваль в Україні – «Чорноморські Ігри», який традиційно проводиться в Скадовську.

Цього року стати глядачами фестивалю змогли навіть ті, хто не був у цей час у Скадовську. Впродовж усіх фестивальних днів здійснювалися прямі включення та телетрансляція на каналі М1 та інтернет-трансляція «Чорноморських Ігор». Також протягом фестивалю працював дитячий прес-центр, де юні журналісти оперативно інформували соціальні мережі про всі цікаві події.

Для конкурсантів, їхніх батьків та викладачів працював дискусійний клуб, у якому своїм досвідом ділилися продюсер Олена Мозгова, директор музичної школи А+, викладач вокалу Альона Савінова, автор та виконавець, актор Сергій Бабкін.

Впродовж усіх етапів фестивалю членами журі були: Валентин Коваль (член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення), Руслан Квінта (композитор, музичний продюсер), Олександр Пономарьов (Народний артист України, співак, композитор), Альона Савінова (директор музичної школи А+, викладач вокалу), Натела Чхартішвілі-Зацаринна (генеральний продюсер каналу М1), Олена Мозгова (продюсер), Віталій Дроздов (генеральний директор «Хіт Fm»), Роман Муха (продюсер телеканалу М2), а також зіркові гості – Надія Дорофєєва, Сергій Бабкін, Monatik, NK|Настя Каменських.

«Дякую Миколі Баграєву за те, що продовжує історію “Чорноморських Ігор”. Вони є дуже важливими для нашої країни, адже це – найчесніший фестиваль, на якому учасників оцінюють за найважливішими критеріями – талант та рівень підготовки», - прокоментувала володарка Гран-прі «Чорноморських Ігор» 2004 - NK/ Настя Каменських.

Всі суперфіналісти «Чорноморських Ігор 2018» були нагороджені відзнакою фестивалю - «Золотим дельфіном» та спеціальними призами від членів журі та партнерів Фестивалю: Євген Рищук подарував гіроскутер, Карл Стурен - путівку на двох до Швеції, Валентин Коваль - модний гаджет, Віталій Дроздов - професійний мікрофон від «Хіт FM», Натела Чхартішвілі-Зацаринна - квитки у зірковий партер на церемонію премії М1 Awards, Burisma Group відзначила кращу авторську українську пісню, Роман Муха - запис пісні у студії М1/М2, Руслан Квінта подарував аранжування пісні.

Отже, за результатами голосування всіх членів журі найвищу нагороду фестивалю - Гран-прі вокального конкурсу отримала Іващенко Еліна з піснею «Listen» 16 років м. Бровари.

«Я дуже вдячна членам журі! Для мене це дуже важливо! Дякую глядачам за таку підтримку, дякую «Чорноморським Іграм» за існування. Такі фестивалі мають бути в Україні. Я пишаюся, що це свято проходить саме тут. Слава Україні!”

Рішення журі прокоментував його голова Валентин Коваль:

«У нас з самого початку, від перших фестивалів головне - це вміння дитини співати. Це має бути, впершу чергу, вокальний талант, а вже потім - може стосуватися сценічного руху, костюмів або навіть пісні, бо для мене, як для звичайної людини, важливі хітовість і нехітовість пісні, але як для професіонала, цей критерій немає сенсу, бо я розумію, якщо людина співає, згодом прийде хітова пісня, успіх і т.д. Бо якщо дитина взяла суперхіт, а співає нещиро, нечисто, завчено, механічно, то артиста з цієї дитини не буде. Завжди на першому місці стояли вокальні дані»!

Вручаючи Гран-прі «Чорноморських Ігор 2018», засновник фестивалю Микола Баграєв сказав: «Фестиваль «Чорноморські Ігри» проводиться не лише для того, щоб визначити переможця. Ми намагаємось допомогти дітям з вибором їхнього творчого напрямку. Вони потрапляють у середовище фахівців, де можна отримати корисну пораду, набратися досвіду та спробувати підкорити багатотисячну аудиторію. Важливо, щоб кожна дитина зрозуміла, що сцена – це її покликання і що успіх залежить не лише від її особистого таланту, але й від праці багатьох людей. Впевнений, що досвід участі у «Чорноморських Іграх» допоможе кожній дитині реалізувати свій творчий потенціал».

Також переможниця отримала спеціальний приз від Голови Українського Культурного Фонду, дружини Президента України Марини Порошенко. Під час гала-концерту фестивалю минулорічна володарка 1-го місця у категорії «Народний спів» Вероніка Морська виконала пісню «Човен», яку їй подарував Руслан Квінта. Обіцянку, яку він зробив минулого року зі сцени «Чорноморських Ігор», композитор виконав на всі 100%, написавши не лише музику, але й слова пісні.

Гала-концерт “Чорноморських Ігор - 2018” відкрив новостворений дівочий рок-гурт “The Sixsters”, барабанщиця якого виборола Гра-прі на престижному фестивалі у Лас-Вегасі.

Всі три дні фестивалю на головній сцені Скадовська працював «зірковий десант». Своїми виступами дітей порадували їхні кумири, більшість з яких свого часу були переможцями та лауреатами «Чорноморських Ігор»: Ліза Волощенко – Гран-прі «Чорноморських Ігор–2017», Вероніка Морська – 1-е місце «Чорноморських Ігор–2017», Ярослав Рогальський – 1-е місце «Чорноморських Ігор–2017», D-SIDE BAND, ALYOSHA, TamerlanAlena (Олена Омаргалієва – 1-е місце «Чорноморських Ігор–2002»), Тіна Кароль – лауреат «Чорноморських Ігор–1999», Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, «Время и Стекло» (Надя Дорофєєва – 1-е місце «Чорноморських Ігор–2004»), KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, NK/Настя Каменських – Гран-прі «Чорноморських Ігор–2004», Олександр Пономарьов, Сергій Бабкін, Оля Цибульська.

Нагадуємо, що XVI Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські Ігри» відбувся за підтримки Херсонської обласної державної адміністрації та Херсонської обласної ради. Меценатом Фестивалю виступила Burisma group, Партнером – Благодійний фонд Євгена Рищука. Еко-енергетика Фестивалю - Vindkraft. Авіаперевізник Фестивалю - Міжнародні Авіалінії України. Медіапартнери - М1, ХітFM, «Обозреватель.ua», «KOLOBOK.UA». Медична допомога – Бориска.

Статистика фестивалю

У конкурсному відборі «Чорноморських Ігор» взяли участь 563 юних виконавця віком від 6-ти до 16-ти років.

За три фестивальні дні заходи фестивалю відвідали понад 45 000 глядачів.