"В тяжкому становищі": адвокат розповів про утримуваних в Криму українських моряків судна "ЯМК-0041"

Українські моряки затриманого в Чорному морі судна «ЯМК-0041», яких окупаційна влада Криму незаконно утримують у Балаклаві, знаходяться в тяжкому становищі.

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Як інформує на своїй сторінці у Facebook Кримська правозахисна група, про це повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв.

Зокрема, він розповів, що незаконний "Севастопольський гарнізонний військовий суд" 30 липня задовольнив клопотання сторони захисту про поновлення терміну на подання апеляційної скарги на дії начальника прикордонного управління міста Балаклава (ст. 125 КПК України).

За інформацією Семедляєва, четверо громадян України - членів екіпажу риболовецького судна «ЯМК-0041» - досі перебувають в Балаклаві. Зараз українці проживають в найманому житлі, без документів і під контролем співробітників ФСБ.

"У хлопців забрали паспорти, залишили їм тільки ксерокопії документів. У них немає грошей на їжу, вони в скрутному становищі. Залишити Севастополь моряки без паспортів не можуть, тим більше, що їх охороняють чотири автомобілі з силовиками", - розповів адвокат.

Семедляєв повідомив, що захист українських моряків оскаржить дії російських спецслужб у Північно-Кавказькому окружному військовому суді в місті Ростов-на-Дону.

У Кримській правозахисній групі нагадують, що російські прикордонники затримали українське риболовецьке судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаків) 4 травня на захід від мису Тарханкут поряд із окупованим Росією півостровом.

Стосовно капітана судна Віктора Новицького окупанти порушили справу за обвинуваченням у «незаконному видобутку морських біоресурсів у винятковій економічній зоні Росії за частиною 3 статті 256 Кримінального кодексу Росії». Його взяли під варту. Пізніше стало відомо, що решті морякам затриманого судна не пред'явили жодних звинувачень, проте забрали у них документи.