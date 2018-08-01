"Нацкорпус" з димовими шашками пікетує херсонську прокуратуру (фото, відео)

Активісти вимагали зустрічі з прокурором області.

Представники "Національного корпусу" влаштували пікет біля будівлі прокуратури Херсонської області через напад на місцеву активістку Катерину Гандзюк.

Активісти вимагали зустрічі з прокурором області. Про це представники організації повідомляють у соцмережах.

Спочатку активістів "Нацкорпусу" не пускали до будівлі, тоді вони вирішили запалити димові шашки.

Після "легкого задимлення" будівлі до пікетувальників вийшов прокурор, повідомляє один з учасників акції Сергій Нікітенко.

Наразі представники "Нацкорпусу" у будівлі прокуратури спілкуються із прокурором.

Нагадаємо, невідомий чоловік у віці 20-25 років напав на херсонську активістку Катерину Гандзюк. Коли активістка вийшла з під'їзду, невідомий вистрибнув з кущів і облив її кислотою.

Як повідомляв УНІАН, активісти також зібралися під будівлею МВС у Києві. Вони вимагають публічного звіту про розслідування резонансних справ щодо нападу на журналісті, громадських діячів та активістів.