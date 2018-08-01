У цьому році до вступу на бюджет рекомендовано майже 59 тисяч осіб

У випадку потрапляння на бюджет у електроному кабінеті вступника навпроти заяви має з'явитися статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

У цьому році рекомендації до вступу на бюджетні місця у вищих навчальних закладах отримали 58 тисяч 875 вступників. Це абітурієнти, що поступали на освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" або "магістр" медичного, ветеринарного та фармацевтичного спрямування.

Як повідомляє прес-служба Міністерства освіти України, інформація щодо того, хто отримав бюджетні місця, вже вивантажується та поступово відображається в електронних кабінетах вступників.

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Так, навпроти однієї з заяв у кабінеті абітурієнта має з'явитися статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

Ті, хто отримав бюджетне місце, мають надати документи для зарахування не пізніше 18.00 6 серпня.

Також зазначається, що до 18 серпня відбудеться переведення на вакантні бюджетні місця. За всіма спеціальностями право на переведення мають ті вступники, в кого є спеціальні умови на участь у конкурсі. Зокрема, першою категорією переведення незалежно від конкурсного бала є діти загиблих захисників України. Наступні категорії, переведення яких залежить від конкурсного бала, – діти учасників АТО, особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, внутрішньо переміщені особи тощо.