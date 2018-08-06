Suddeutsche Zeitung: Україна втрачає через корупцію більше, ніж хоче отримати від МВФ

Існують певні схеми, які дозволяють компаніями ухилятися від сплати мит і через які український бюджет не отримує колосальні суми.

Навіть більш ніж через чотири роки після революції на Майдані фінансово слабка Україна втрачає мільярди доларів через корупцію.

Про це пише німецьке видання Suddeutche Zeitung, посилаючись на власне розслідування в Києві і Одесі. Газета стверджує, що Україна втрачає до 4,8 мільярдів доларів на рік лише на митниці. І приблизно десята частина щорічних бюджетних доходів і двічі більше від суми, яку український уряд хоче отримати від МВФ, ЄС і Світового банку в 2018 році.

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Документи, які опинилися в руках Suddeutsche Zeitung і які містять деталі про маршрути, номери контейнерів, дати, номери податкових декларацій чітко описують шлях тисяч вантажних контейнерів, які проходять через український митний контроль. Ці ж документи викривають велику корумпованість 520 офіцерів митниці. Згідно з ними, товари систематично передекларовуються компаніями-імпортерами і митниками з метою скоротити суми зборів за них.

Приміром, з середини травня до початку червня компанія з Дніпра за допомогою маніпуляцій з деклараціями заплатила на митниці лише 17,7 тисяч доларів за імпортовані нею товари замість 48,7 тисяч. Всього компанія провела аналогічні маніпуляції зі 102 контейнерами за вказаний період. Масові ухиляння від сплати митних зборів видання зафіксувало в Київській області, Дніпрі і Сумах. Генпрокурор України Юрій Луценко сказав виданню, що країна втрачає «30-40%» надходжень з митниці через корупцію.

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Експерти ж розповіли Suddeutsche Zeitung, що працівники прикордонних служб, поліції, Генеральної прокуратури і СБУ причетні до цього.

«Найбільше отримують СБУ і митники, Вони зазвичай отримують в кінці кожного місяця гроші за кожен імпортований контейнер через корупційні схеми», - сказав німецькому виданню інформатор в Одесі.

Для проведення таких шахрайських схем створюються спеціальні компанії, які мають зв’язки з начальниками митних служб, офіцерами-прикордонниками, СБУ чи Генпрокуратурою. Урядові агенції США припинили всю співпрацю з українськими митниками. Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк намагався просунути заміни, які б підвищили прозорість і контроль на митниці. Але 7 червня його звільнили.