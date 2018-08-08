Вільні бюджетні місця у найпрестижніших вишах України віддадуть пільговикам (відео)

Сьогодні виші оприлюднили накази про зарахування студентів на бюджет.

Сьогодні виші оприлюднили накази про зарахування студентів на бюджет. Однак, навіть у найпрестижніших університетах на найтоповіших спеціальностях залишилися вільні бюджетні місця.

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Чому й куди вони подінуться - в сюжеті ТСН. Через те що все можна дізнатися через інтернет, охочих подивитися на списки зарахованих не надто багато. Однак у стінах вишів з полегшенням не зітхають - досі добирають абітурієнтів на вільні місця і їх чимало.

У Київо-Могилянській академії найзатребуваніші спеціальності політологія і соціологія, а бюджетні місця не заповнені. Там кажуть, що сильні діти поступають до академії, але оригінали документів не приносять, бо їдуть навчатися за кордон. Це динаміка останніх кількох років, кажуть у виші. За правилами ці місця відають пільговикам, які подали документи на контракт. Абітурієнти, які поступили, але поїхали навчатися за кордон - забрали бюджетні місця.

У Міносвіти пояснили - ці місця не згорять. Їх просто у вишу заберуть. Місця передадуть від одних вишів до інших.