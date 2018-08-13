Мін'юст анонсував "жорсткі рішення" після бунту в Лук'янівському СІЗО

9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, чинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в їх камері.

Міністр юстиції України Павло Петренко анонсував жорсткі адміністративні рішення стосовно співробітників Лук'янівського СІЗО найближчим часом. Це стосується бунту бійців "Торнадо" в СІЗО, який стався минулого тижня.

Про це Петренко заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Це розслідування у мене на особистому контролі. Ми зараз перевіряємо режим, тому що є доступ до відеокамер за останні кілька місяців, перевіряємо режим по всім групам, які перебувають на утриманні в Лук'янівському СІЗО, перевіряємо доступ оперативників, роботу самого керівництва Лук'янівського СІЗО. Найближчим часом будуть прийняті відповідні жорсткі адміністративні рішення. Окремо йде розслідування, тому що ті особи, які причетні до спроби силового опору правоохоронцям з боку "торнадовців", якщо така буде доведена причетність конкретних співробітників СІЗО – вони повинні нести більш сувору відповідальність, ніж просто звільнення", - заявив Петренко.

Петренко заявив, що після бунту проводяться профілактичні заходи по всім СІЗО.

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"Було прийнято відповідне рішення – крім службового розслідування за Лук'янівському СІЗО зараз проводяться відповідні профілактичні заходи по всім СІЗО по Україні для того, щоб працювати на випередження, як ми це і робимо в таких ситуаціях", - заявив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, вчинили спротив під час спроби правоохоронців провести обшуки у їхній камері.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за скоєння злочинів під час виконання службових обов’язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командира роти «Торнадо» Руслана Онищенка засуджено до 11 років позбавлення волі, його колишнього заступника Миколу Цукура - до 9 років, Данила Ляшука - до 10 років ув’язнення. Також їх трьох позбавлено спеціальних поліцейських звань.

Іллю Холода засуджено до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадяле - до 8 років, Максима Глібова, Микиту Куста та Бориса Гульчука – до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на 2 роки, одночасно йому змінено арешт на домашній арешт до дня набуття чинності вироку. Микита Свиридовський та Роман Іваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм так само змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.