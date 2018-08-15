Суд виніс вирок організаторам "Одеської народної республіки" і відпустив їх під особисте зобов'язання

До набрання вироком чинності трьох фігурантів відпущено під особисте зобов'язання.

В Одесі засуджено трьох зловмисників за спробу організації «Одеської народної республіки».

Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з рішення Малиновського районного суду Одеси, ухваленого минулого тижня.

Зокрема, засуджено уродженця Росії, який очолював громадську організацію «Одеський комітет ветеранів війни в Афганістані», колишнього депутата Одеської міської ради.

Другим засудженим є член Одеської обласної організації Спілки юристів України, який працював головним інженером у приватному підприємстві «МіГ-СП», екс-депутат Білгород-Дністровської міської ради.

Про третього фігуранта дані в документі відсутні.

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У рішенні суду сказано, що їх визнано винними в незаконному поводженні з вогнепальною зброєю і боєприпасами (ч. 1 ст. 263 КК), підготовці до створення незаконних збройних формувань (ч.1 ст. 14; ч.2 ст. 28; ч. 2, ч.3, ч.4 ст. 260 КК), підготовці до захоплення держустанов (ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.341), підготовці до викрадення зброї (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 262), а також в діях, спрямованих на захоплення державної влади (ч.1 ст.109 КК).

Згідно з рішенням, уродженець Росії в 2015 році вступив у злочинну змову з жителем міста Ізмаїл Одеської області і ще однією особою, яка перебувала на окупованій території України. Зокрема, в Одеській області планувалося створити «Одеську народну республіку» або «Новоросію».

З цією метою планувалося здійснювати напади на державні установи, організації, здійснювати їх силове захоплення і утримання, а саме на військові частини Болградського та Білгород-Дністровського районів Одеської області і на підрозділи поліції, прикордонників, СБУ, приміщення політичних партій «Правий Сектор» і «Свобода». Також планувалося захоплення портів - Одеського, «Чорноморська», Іллічівського рибного порту, порту «Южний» тощо.

Слідством встановлено, що зловмисники для досягнення задуманого провели ряд активних дій - збирали інформацію про військові об'єкти, вербували потенційних учасників збройного перевороту, запаслися зброєю, в тому числі, гранатометами тощо.

Свій злочинний задум вони не встигли довести до кінця, тому що 9 квітня 2015 року були затримані правоохоронними органами України.

Суд визнав усіх трьох винними у вищеназваних злочинах. При цьому, уродженця РФ засуджено до 5 років і 6 місяців позбавлення волі, колишнього депутата Білгород-Дністровської міськради - до 5 років і 1 місяця, третього фігуранта - до 5 років і 2 місяців позбавлення волі.

Згідно з рішенням, засудженим враховано в строк відбування покарання перебування в СІЗО - період з 8 квітня 2015 року по 20 червня 2017 року - з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі, а з 21 липня 2017 го по 14 грудня того ж року - з розрахунку один день попереднього ув'язнення за один день позбавлення волі.

«Всього суд зарахує по 4 роки, 10 місяців і 17 днів кожному», - сказано в рішенні.

Суд також постановив повернути третьому фігуранту 387,1 тис. дол., а його спільнику (колишньому депутату Білгород-Дністровської міськради) 21,45 тис. дол., які знаходяться на відповідальному зберіганні у фінансовому відділі Управління СБУ в Одеській області. Речові докази, в тому числі, кілька сотень набоїв, бойові гранати і гранатомети, підлягають знищенню.

До набрання вироком чинності трьох фігурантів відпущено під особисте зобов'язання.