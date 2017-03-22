СБУ ліквідувала в Одесі російську агентурну мережу з підготовки терактів і диверсій

СБУ ліквідувала резидентурну групу у складі 9 осіб з числа колишніх та діючих військовослужбовців України, які були завербовані російськими спецслужбами для збору секретної інформації про стан на об’єктах критичної інфраструктури та секретної військової інформації, а також підготовки диверсій у східних і південних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

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“Військова контррозвідка СБУ провела багатоходову спецоперацію знешкодження резидентурної мережі Російської Федерації, яка діяла у східних і південних регіонах України. До створення мережі причетне головне розвідувальне управління генерального штабу збройних сил РФ. Ця мережа складалась із діючих і колишніх військовослужбовців, які отримали завдання збирати інформацію на об’єктах критичної інфраструктури, збирати інформацію та проникати на військові об’єкти, щодо дислокації військових частин, їхньої боєздатності, переміщення військової техніки”, - сказав Ткачук.

За його словами, другим завданням цієї групи була підготовка та проведення диверсій і терактів проти громадян України.

У свою чергу, керівник Головного управління військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко повідомив, що керівником і координатором групи була жінка, яка свого часу брала активну участь в антиукраїнських акціях на Куликовому полі в Одесі.

За словами Левченка, ця жінка пройшла спеціальне навчання на одному з об’єктів російських спецслужб у Криму. Під час цього навчання відпрацьовувалася легенда для прикриття групи, завдання, розміри винагород.

Як сказав Левченко, усі члени групи є прихильниками створення так званої “Одеської народної республіки”.

Левченко зауважив, що рішення про затримання групи було прийнято після отримання інформації про підготовку диверсій, а також СБУ вдалося запобігти передачі групою через спеціальні кодовані канали в Інтернеті секретної інформації.

Як було повідомлено на прес-конференції, під час обшуків за місцями проживання затриманих було вилучено 2 гранати, 5 пістолетів з глушниками різних моделей, 4 саморобні одиниці вогнепальної зброї, саморобні вибухові пристрої з елементами ураження, документи, а також список із 7 проукраїнських активістів, які діють на території південних областей Укоаїни.

Чотирьом затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Інші перебувають під контролем СБУ.