У Києві близько 100 спортсменів виклали герб України з килимків для йоги (відео)

13:44, 20 серпня 2018
Суспільство
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У груповій практиці йоги просто неба взяли участь близько 100 спортсменів. З жовтих килимків для йоги учасники виклали герб України та потрапили до Національної Книги рекордів Гінесу.

Свій рекорд присвячують Дню Незалежності. 

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Теги: #йога#День Незалежності в Україні