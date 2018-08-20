У Києві близько 100 спортсменів виклали герб України з килимків для йоги (відео)

Свій рекорд спортсмени присвячують Дню Незалежності України.

У Києві зафіксували новий спортивний рекорд.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожДень Незалежності України: прикордонники посилять заходи безпеки на держкордоні

У груповій практиці йоги просто неба взяли участь близько 100 спортсменів. З жовтих килимків для йоги учасники виклали герб України та потрапили до Національної Книги рекордів Гінесу.

Свій рекорд присвячують Дню Незалежності.