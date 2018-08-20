У Києві близько 100 спортсменів виклали герб України з килимків для йоги (відео)
13:44, 20 серпня 2018Суспільство
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Свій рекорд спортсмени присвячують Дню Незалежності України.
Близько 100 спортсменів встановили рекорд, виклавши герб України з килимків для йоги
У Києві зафіксували новий спортивний рекорд.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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У груповій практиці йоги просто неба взяли участь близько 100 спортсменів. З жовтих килимків для йоги учасники виклали герб України та потрапили до Національної Книги рекордів Гінесу.
Свій рекорд присвячують Дню Незалежності.
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