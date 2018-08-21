У сім’ї "харківського стрільця" був конфлікт через квартиру: батько не розмовляв з ним від великодніх проводів

13:45, 21 серпня 2018
Суспільство
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Нападник був слюсарем з ремонту автомобілів / фото hk.npu.gov.ua

Про це Віктор Поярков, який обіймає посаду заступника директора з навчально-виховної роботи Харківського патентно-комп'ютерного коледжа, телефоном розповів ТСН.

За його словами, з другою дружиною Наталею, як здавалось ззовні, Олександр жив дружно. Щоправда Віктор розповів, що з першою дружиною стрілець розлучився саме через проблеми з алкоголем.

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"У нього була перша дружина – вона пішла від нього з сином, тоді Артему (син Олександра Пояркова – ред.) було 15 років. Пішла вона тому, що він став зловживати алкогольними напоями і почались скандали. Потім з'явилась Наталя і наче вони непогано жили", - розповів батько стрільця.

Водночас Віктор Поярков розповів, що з сином не спілкувався від великодніх проводів.  Тоді востаннє бачив сина – і не побачив ані проблем у стосунках з другою невісткою, ані зловживання алкоголю. З Олександром батько не розмовляв через конфлікт.

"Моя колишня дружина, матір Олександра, раптово померла і не встигла написати заповіт про те, щоби передати все майно онукові Артему, як вона планувала. Але вийшло так, що після смерті матері Олександр сказав "щоб квартира не була без нагляду, я туди підселю свого пасинка". Це було десь два роки тому. Цього року виникла розмова про цю квартиру і Олександр сказав "ні, я дітей звідти виганяти не буду". З тих пір я з ними не спілкуюсь, навіть коли вони телефонували мені у день народження, я слухавку не взяв", - розповів Віктор Поярков.

Також батько розповів, що Олександр не мав конфліктів з органами влади та не мав приводів до правоохоронних органів. Крім того стрілець не мав стосунку до армії, оскільки після строкової служби ще у радянський армії був непридатним до служби.

"Він був слюсарем з ремонту автомобілів і непогано заробляв. Працював в СТО", - повідомив Віктор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Олександр Поярков вбив свою дружину за день до нападу на Харківську міськраду.

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Теги: #стрілянина#Харків