Чекаємо на довідку: Луценко розповів, коли справу про побиття Найєма передадуть до суду

За словами генпрокурора, минулого тижня Мустафа Найєм пройшов медичний огляд.

Справу щодо нападу на народного депутата Мустафу Найєма скерують до суду одразу після того, як постраждалий надасть довідку про стан здоров’я, заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

Як повідомляє «Українська правда», таку заяву він зробив на брифінгу у вівторок, 21 серпня. За словам очільника ГПУ, слідство завершиться тоді, коли депутат надасть результати медичного огляду.

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"Він на нього сходив, якщо я не помиляюсь, минулого тижня. Йому мають видати довідку про ступінь пошкодження. Як тільки він надасть результати обстеження, справа буде завершена за лічені дні, а тим підозрюваним, які наносили йому побої і знаходяться на території України, нададуть матеріали слідства, для переходу в судовий процес", - вказав Луценко.

В той же час, Луценко запевнив, що ГПУ зробила усе можливе, аби одного з фігурантів справи - Магомеда-Аміна Саітова, який втік до Азербайджану, оголосили в розшук Інтерполу.

"Ми добивалися видачі Саїтова. Ми виставляємо його в розшук. Чи прийме таке рішення Інтерпол, не від нас залежить, але все, що необхідно зробити прокуратурі і поліції, було зроблено", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма було підрізано автомобілем Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із чоловіків ударив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків - двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саїтову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саїтова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саїтову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період з 23.00 до 6.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саїтов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство) і ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК, його оголошено в розшук.

5 травня Саїтов був затриманий в Азербайджані, ГПУ скерувала до Баку запити на його екстрадицію. Втім, наразі підозрюваний до України не повернувся.