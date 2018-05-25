Найєм очікує, що справу про напад на нього передадуть до суду наприкінці червня

Депутат не виключає, що Азербайджан не видасть Україні четвертого нападника.

Справу про напад на народного депутата України від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафу Найєма планують передати до суду наприкінці червня.

Про це сам депутат повідомив в коментарі агентству УНІАН.

«Я вчора говорив з адвокатами. Нам обіцяють, якщо все буде добре, то наприкінці червня справу передадуть до суду. Стосовно підозрюваного Магомеда Саїтова (Магомед-Амін Саїтов – УНІАН), який втік до Азербайджану, він там пройшов перший судовий етап, де Бакинський суд відпустив його під підписку про невиїзд. Тому ми думаємо, що він ще в Азербайджані. Тепер ми чекаємо екстрадиційного суду. Але, за неофіційними даними, у тамтешньої влади є сумніви видавати його в Україну чи ні, оскільки ми свого часу не видали азербайджанських опозиціонерів, журналістів. Тому ми звертатимося до посольства, до суду в Азербайджані. Наскільки я знаю, ГПУ і МВС дуже наполягають на видачі», - сказав Найєм.

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Він додав, що, у разів невидачі Саїтова Україні, судитимуть лише трьох нападників.

Також Найєм повідомив, що погрози, які надходили на його адресу та його рідних, вже припинилися. «Були погрози першого дня, впродовж першого тижня після нападу, і достатньо наполегливі. І мені, і родині, і колегам, і друзям. Більше того, та сторона теж отримувала листи з погрозами. Можливо, тут працює ще якась третя сторона... Це були не анонімні погрози, але деякі з них за підписами тих чи інших людей, які, як встановила кіберполіція, до цих людей не мають відношення», - зазначив він.

«Спочатку вимагали від мене забрати заяву з поліції, а коли ми пояснили, що це публічне обвинувачення, а тому немає сенсу навіть починати цю історію, то почали просто погрожувати життю, погрожувати насильством. Нині вже погрози припинилися», - додав Найєм.

Крім того, він повідомив, що після виписки з лікарні вже не має охорони. «Охорони я вже не маю. Вона була потрібна мені у лікарні, де був просто прохідний двір, навіть вдень, коли мене туди поклали, у одного лікаря хтось вкрав телефон», - пояснив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня в центрі Києва автомобіль Найєма було підрізано автомобілем Mercedes, почалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один із чоловіків ударив депутата в обличчя. Зловмисники з місця події зникли. Найєма госпіталізували і згодом прооперували.

Правоохоронці затримали за підозрою в нападі трьох чоловіків - двох громадян РФ і одного громадянина України. Їм оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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2 травня суд обрав затриманому Магомеду-Саліху Саїтову, племіннику голови ВГО «Діаспора чеченського народу» Данила Гончарова, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце проживання. Суддя зобов'язав Саїтова носити електронний браслет, а також здати паспорти терміном до 30 червня 2018 року.

3 травня суд обрав громадянину України Ахмеду Саїтову і громадянину РФ Умалу Тімербулатову запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання в період з 23.00 до 6.00 до 30 червня.

Четвертий підозрюваний у нападі на депутата - син Гончарова Магомед-Амін Саїтов, який у день скоєння нападу вилетів до Баку. Йому заочно оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство) і ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК, його оголошено в розшук.

Адвокат Олег Іщенко, який представляє інтереси ВГО «Діаспора чеченського народу», заявив, що Магомед-Амін Саїтов повернеться до Києва після завершення боксерського турніру в Баку, куди мав намір їхати ще до конфлікту.

5 травня азербайджанські правоохоронці на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато процедури з екстрадиції.