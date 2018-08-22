Місце розкопок на Поштовій площі в Києві затопило через аварію на комунальному водогоні - активісти

Цілий день комунальники відкачували воду і розбиралися з причиною чергового потопу.

Місце розкопок кварталу середньовічного Києва (XI-XIX ст.) на Поштовій площі затопило через аварію на комунальному водогоні.

Про це повідомила активістка Аннабелла Моріна в Facebook.

«Все ще ллє, але вже менше. Цілий день комунальники відкачували воду і розбиралися з причиною чергового потопу. Під кінець дня з'ясували. Виявилося, що даремно грішили на водопровідні мережі у кафешках ... Вона (причина - УНІАН) таки в пориві магістральної труби. Правда, не тієї, що в минулий раз. Її «Київводоканал» перекрив ще 8 серпня. Прорвало другу - через дорогу від площі. Тепер перекрили і її, а тому залишився без води готель на Сагайдачного, 15», - написала Моріна.

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За її інформацією, ремонт на трубопроводі проводитимуть вже завтра. «При цьому «Київводоканал» наголошує, що, якби на території будмайданчика, де тривають розкопки, нормально працювала дренажна система і були загерметизовані футляри в колодязях, то нічого поганого б не сталося. Водичка потекла б по поверхні, а не вглиб на розкопки», - додала активістка.

«Ми розуміємо, що через отвір у бетонних стовпах, де вода проклала собі дорогу, вона буде текти і далі. При найменшому дощику, після третього, четвертого, двадцять п'ятого прориву труби. Так не має бути. Це небезпечно і для археологічних артефактів, і для площі», - підкреслила Моріна.

За її словами, рішення проблеми має бути комплексним і кардинальним. «Продовження та прискорення розкопок, зміцнення котловану (що не заважає розкопкам), створення проекту Музею і його будівництво», - додала активістка.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня місце розкопок кварталу середньовічного Києва (XI-XIX ст.) на Поштовій площі в Києві затопило через аварію на водопровідній системі. Активісти заявляли про загрозу руйнування пам'ятки археології та повідомляли, що міські служби тривалий час ігнорували звернення щодо аварії.

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10 серпня активісти провели акцію на Поштовій, аби привернути увагу керівництва міста до збереження розкопок. 13 серпня директор КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва» Максим Калінін запевнив, що Поштова площа в Києві, незважаючи на підтоплення, безпечна для відвідувачів.

19 серпня унаслідок сильної зливи місце розкопок знову підтопило. Водночас активісти повідомили про швидкий початок робіт з відкачування води.

Сьогодні, 22 серпня, вранці активісти повідомили, що місце розкопок знову заливає водою.

Довідка УНІАН. З 20 червня 2018 року на Поштовій площі триває безстрокова акція з вимогою створити музейний простір на місці розкопок, які ведуться на території, де планується будівництво ТРЦ. Активісти цілодобово перебувають на площі і поширюють інформацію про виявлені археологами знахідки і ситуацію із забудовою території, організовуючи екскурсії на місце знахідок.

21 червня депутати Київради підтримали рішення про вжиття заходів щодо збереження археологічних знахідок на Поштовій площі з метою створення музею, але відхилили пропозицію про розірвання інвестиційного договору із забудовником цієї території.

5 липня Верховна Рада України доручила Кабміну внести об'єкт культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією «пам'ятка національного значення».

8 серпня експертна рада Мінкульту підтримала надання виявленій пам'ятці археології на Поштовій площі статусу національної пам'ятки археології та рекомендувала міністерству розглянути питання про внесення до держреєстру тих археологічних знахідок, які були виявлені під час розкопок на Поштовій площі. Крім того, рекомендовано доопрацювати питання про включення цієї пам'ятки у державний реєстр за категорією «пам'ятка історії».