Клімкін про розкопки на Поштовій площі: дозволяючи закопати свою історію, ми закопуємо себе

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловив думку, що територія Поштової площі у Києві є одним з імовірних місць хрещення України-Русі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що територія Поштової площі у Києві є одним з імовірних місць хрещення України-Русі, а тому історичні артефакти, знайдені під землею на площі, необхідно зберегти.

Читайте такожБитва за древній Київ: торговий центр vs музей на Поштовій

Про це міністр написав на своїй стрічці у "Твіттері". «Одним із ймовірних місць хрещення України-Русі є сучасна Поштова площа. В цей день слід особливо пам’ятати, що, дозволяючи закопати свою історію, ми закопуємо себе», - зазначив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2015 року під час будівельних робіт на Поштовій площі було виявлено частину вулиці часів Київської Русі та інші артефакти XI-XII століть. Розкопки з метою досліджень та консервації знахідок було призупинено у березні 2017 року.

У грудні 2017 року заступник голови КМДА Олексій Резніков заявив, що через тиск грунту з усіх сторін, що виник через будівництво ТРЦ, є загроза подальшої безпечної експлуатації будівель навколо Поштової площі та метрополітену, тому археологічні та будівельні роботи призупинено.

21 червня 2018 р. депутати Київради підтримали рішення щодо вжиття заходів зі збереження археологічних знахідок на Поштовій площі з метою створення музею, але відхилили пропозиції щодо розірвання інвестиційного договору із забудовником цієї території.

5 липня Верховна Рада ухвалила постанову «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у Києві». Згідно з документом, уряд має занести об’єкт культурної спадщини «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва» до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією «Пам'ятки національного значення». Також уряду рекомендується створити на Поштовій площі національний музей «Центр Середньовічного міста».