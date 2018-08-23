Скандал зі спортсменкою-інвалідом у Харкові: пандус біля будинку дівчини почали встановлювати під лайку сусідки (фото)

У Харківській ОДА журналістам підтвердили, що мешканці будинку не мали права перешкоджати встановленню пандуса для дівчини-інваліда.

У Харкові біля будинку української спортсменки-паралімпійця Ганни Пашкової незважаючи на протести агресивних сусідів почали встановлювати пандус.

Перша спроба встановити пандус для дівчини, прикутої до інвалідного візка, зірвалась через скандал.

Її сусіди заявили, що не мають наміру терпіти заради неї незручності, і не дозволили робітникам розпочати монтаж. Противники пандуса наполягали на тому, щоб їм показали якийсь «проект» його встановлення, з яким вони могли б ознайомитися.

Неадекватна та агресивна поведінка сусідів довів дівчину до сліз.

Як повідомляє видання "Харьков. Комментарии.ua" сьогодні пандус встановлювали під акомпанемент добірної лайки. Агресивна сусідка дівчини-інваліда сипала нецензурною лайкою, незважаючи на присутність громадських активістів та журналістів.

В той же час, директор департаменту соцзахисту Харківської ОДА Юрій Шпарага заявив журналістам, що мешканці будинку не мали права перешкоджати встановленню пандусу.

«Це так само, якби приїхав селищний голова і повідомив, що внесені зміни в проект будинку, який дозволяє поставити нове вікно. Ви ж бачите, що всі будинки зараз будують або облаштовують пандусами», - підкреслив чиновник.

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Харківська ОДА, як повідомляється, в найближчі дні розгляне звернення від журналістів та Ганни Пашкової, а також підготує необхідну документацію, щоб законність встановлення пандуса не викликала у мешканців будинку жодних сумнівів.

Ганна Пашкова - член Національної паралімпійської збірної з фехтування, яка завоювала чимало нагород, серед яких і бронза Чемпіонату світу. Наразі спортсменка активно готується до чергового чемпіонату Європи, який відбудеться у вересні. Дівчина прикута до інвалідного візку вже більше 4 років.

Вона живе на 8 поверсі, і змушена звертатися за допомогою до рідних або перехожих, щоб виїхати з дому. Кілька місяців тому Пашкова за власний кошт встановила пандус на сходах, але через надзвичайно гострий кут спускатися ним було неможливо.

Тоді Ганна звернулася за допомогою до громадської організації «Креавіта», яка встановлює в Харкові пандуси. Для неї розробили проект, закупили матеріали. Робітники мали почати установку конструкції, але цьому завадив скандал.

«Пандус повинен бути під дуже низьким нахилом, 19 м в один бік і стільки ж в інший. Він з сітки, яка буде пропускати дощ і сніг, клумбі не зашкодять, всі квіти під ним жити зможуть. А люди почали кричати», - ледь стримує сльози жінка.