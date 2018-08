Україна залишається лідером серед джерел контрабанди сигарет до ЄС – міжнародний звіт

Хоча цей показник незначною мірою знизився в порівнянні із попереднім роком, проте Україна продовжує бути джерелом №1 контрабандних сигарет.

Україна уже другий рік поспіль продовжує займати першу позицію у рейтингу країн-джерел ввозу до ЄС контрабандних сигарет. Понад 4.8 млрд. контрабандних сигарет постачається саме з України, що становить майже 11% усього обсягу контрабанди до країн ЄС та понад 1 млрд євро бюджетних втрат ЄС.

Про це йдеться у звіті про ринок нелегальної торгівлі сигаретами в Європі у 2017 році, опублікованому компанією KPMG.

Хоча цей показник незначною мірою знизився в порівнянні із попереднім роком, проте Україна продовжує бути джерелом №1 контрабандних сигарет, що в умовах виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС викликає занепокоєння з боку Брюсселю.

Так, затвердження восьмирічного плану підвищення акцизів на сигарети певною мірою підняло ціни на тютюнові вироби, що позитивно впливає на зниження потоків контрабанди до Європи в зв’язку зі зниженням цінових розривів. Уряд має можливість та використовує можливість отримання консультацій Delegation of the European Union to Ukraine щодо формування податкової політики, в тому числі у тютюновій галузі.

Проте в Україні на тютюновому ринку досі спостерігається доволі нездорова ситуація, коли зростання податків не в повній мірі перекладається на ціну та змушує компанії «грати на пониження» (не підвищуючи ціни тими ж темпами, що й ріст податків) для збереження частки ринку. У цій гонитві компанії втрачають прибутки, держава доходи (зокрема недоотримані податки з цих же неотриманих прибутків та ПДВ), а цінові розриви із європейськими цінами та цінами сусідніх країн залишають стимули для значних потоків контрабанди сигарет з України. Так, чинне законодавство ніяким чином не обмежує виробників в продажі сигарет нижче рівня податків та собівартості, чим користуються деякі гравці тютюнового ринку, при цьому ніяким чином не відповідаючи на питання, яким же чином можна продавати сигарети по ціні нижче суми податків, що повинна бути сплачена з них.

Нагадаємо, що раніше для вирішення цієї проблеми Мінфін запропонував запровадити так званий фіскальний механізм. Концепція фіскального механізму передбачає застосування підвищеної ставки мінімального акцизного податкового зобов’язання (застосування коефіцієнту 1.4) у випадку декларування ціни сигарет нижче визначеного рівня. Даний рівень визначатиметься за простою формулою - ставка мінімального акцизного податкового зобов’язання помножена на 1.65.

Впровадження фіскального механізму стимулюватиме виробників перекладати суму податків у ціну сигарет пропорційно підвищенню ставок, тим самим знижуючи цінові розриви із сусідніми країнами та створюючи передумови для зниження контрабанди у країни ЄС, що так турбує наших Європейських партнерів. Окрім цього зазначений механізм дозволить забезпечити стабільні надходження до державного бюджету, що є не менш важливою причиною підтримки законопроекту, який з певних причин не просувається в стінах Кабміну уже кілька місяців.