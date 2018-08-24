Посольства США та Великобританії оригінально привітали українців піснями і танцями (відео)

Дипломати хочуть бачити Україну вільною, демократичною та успішною європейською країною.

Посольство Сполучених Штатів Америки привітало українців з 27-ю річницею Дня незалежності виконанням українських народних пісень.

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Відповідне відео розміщено Посольством США в Україні в мікроблозі Twitter.

«Дорогі друзі! Вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо, щоб Україна завжди була вільною, демократичною та успішною європейською країною. Слава Україні!» - сказала посол США Марі Йованович.

Співробітники посольства, зокрема, виконали пісні «Несе Галя воду», «Ой, у гаю при Дунаю», «А мій милий вареничків хоче» і «Гей, наливайте повнії чари».

Посольство Великобританії привітало українців зі святом, виконавши український танець під сопілку на центральних вулицях Києва.

Про це повідомила прес-служба посольства Великобританії в Україні на своїй сторінці у Facebook.

"Посольство Великобританії і посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності і бажають мирного і стабільного наступного року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танцем британського військового, який він виконав під волинку після параду на Хрещатику. Тому цього року співробітники дипмісії вирішили станцювати український танець.

Нагадаємо, цього року нашій незалежній державі виповнюється 27 років.