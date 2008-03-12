У Донецькому регіоні найвищий рівень вивчення української мови

Голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО переконаний, що через 4-5 років мовне питання не цікавитиме політиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

"Що стосується української мови. Я вважаю, що ця тема, мовне питання, просто політизується і не більше", - сказав губернатор.

В.ЛОГВИНЕНКО зазначив, що "за тією динамікою роботи, що проводиться в нашій області, думаю, пройде ще 4 або 5 років, і ця тема абсолютно не цікавитиме політиків".

Він порадив політикам підходити до цього питання "спокійно, зважено і грамотно" і не нагнітати ситуацію.

"Сьогодні будується діалог на запереченні. Одні говорять, що хтось не хоче, інші говорять - не треба нас примушувати вивчати українську мову. Це природний людський протест", - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

За його словами, сьогодні в Донецькому регіоні "найвищий рівень вивчення української мови – це дошкільники, потім – учні перших - четвертих класів". "Якби у нас тут не було результатів, ми не могли б говорити, що динамічно розвиваємося в цьому напрямі. А вже результати є", - пояснив В.ЛОГВИНЕНКО. І ще раз зазначив: "У нас настільки поступально йде створення умов для навчання, що вже за цими кроками можна судити - пройде кілька років, і ця тема не буде політикам цікава, тому що прикладів не буде".