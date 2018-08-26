Порошенко: окупанти намагалися приректи жителів Авдіївки на холодну смерть

Петро Порошенко взяв участь у церемонії відкриття газогону в Авдіївці, газ до міста постачатиметься від смт. Очеретине.

Президент України Петро Порошенко взяв участь у символічному пуску газу на підвідному газопроводі високого тиску від смт Очеретине до Авдіївки.

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«Вітаю Авдіївку з українським газом!», - заявив він.

Порошенко також наголосив на тому, що важко уявити таке, щоб у 21 столітті посеред Європи мешканців 20-тисячного міста «російсько-окупаційні війська намагалися приректи до холодної смерті, намагалися лишити мешканців без газу та електропостачання, щоб люди втекли звідси, щоб тут не було України».