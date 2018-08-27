Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" планують етапувати з Криму до Ростова – адвокат

Зокрема йдеться про Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова та Еміля Джемаденова

Фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" найближчим часом перевезуть з окупованого Криму до СІЗО російського міста Ростов-на-Дону.

Як повідомляють повідомляє "Крим.Реалії", про це заявив адвокат Еміль Курбединов на зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність".

"Сімферопольські хлопці готуються до етапу в Ростов, де почнеться процес у їхній справі. Ознайомлення з матеріалами справи закінчено. У звинувачення все та ж схема: ті ж експерти, таємна зйомка і засекречені свідки", – повідомив Курбединов.

Зокрема йдеться про Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова та Еміля Джемаденова.

Читайте такожКримськотатарський правозахисник Куку припинив голодування - журналіст

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая - Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Сервера Зекір‘яєва і Ернеса Аметова. ФСБ інкримінує їм участь в організації "Хізб -ут-Тахрір". 21 травня 2018 року в Криму були також затримані координатор "Кримської солідарності" Сервер Мустафаєв і Едем Смаїлов. Обинувачення проти них приєднали до "справи Хізб-ут-Тахрір".

6 червня 2018 року в Сімферополі підконтрольний Кремлю Київський районний суд продовжив на два місяці арешт фігурантів «справи Хізб-ут-Тахрір» Белялова, Асанова, Аметова, а також затриманих у травні Мустафаєва і Смаїлова. Усіх п'ятьох залишили в СІЗО до 9 серпня.

За словами адвокатів, суд мотивував своє рішення лише «тяжкістю злочину».