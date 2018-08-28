Одеський суд повернув державі комбінат хлібопродуктів вартістю майже 270 мільйонів гривень

Реєстрація нотаріусом права приватної власності за підприємством була здійснена без рішення Кабміну про зміну правового статусу майна комплексу комбінату.

В Одесі суд повернув державі комплекс комбінату хлібопродуктів вартістю майже 270 млн грн.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні Господарський суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави до відповідачів -публічного акціонерного товариства та приватного нотаріуса.

Відзначається, що позовні вимоги полягали у визнанні права власності на майно за державою, а також визнання незаконними та такими, що підлягають скасуванню рішень про державну реєстрацію права приватної власності на це майно за підприємством.

Зокрема, рішенням суду визнано незаконними дії нотаріуса, яка зареєструвала за ПАТ, що здійснює діяльність у продовольчо-зерновій сфері, право власності на єдиний майновий комплекс комбінату хлібопродуктів в Одесі.

Площа комплексу хлібного виробництва, в тому числі 6-поверхової будівлі млина, 8-поверхового силосного комплексу, 7-поверхового складу безтарного зберігання борошна й такого іншого загалом становить майже 26 тис. кв. м.

Оціночна вартість спірного майна - понад 268 млн грн.

У прокуратурі акцентують, що нотаріальні дії вчинено з порушенням повноважень, а саме за відсутності рішення власника - держави в особі Кабінету міністрів України про зміну правового статусу майна.