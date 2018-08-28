этот материал доступен на русском

Одеський суд повернув державі комбінат хлібопродуктів вартістю майже 270 мільйонів гривень

17:27, 28 серпня 2018
Суспільство
1954 0
Оціночна вартість спірного майна - понад 268 млн грн \ Фото УНІАН

Читайте такожНайбільший виробник соціального хліба на Хмельниччині підвищив відпускні ціни на 20%

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, напередодні Господарський суд задовольнив позов прокуратури в інтересах держави до відповідачів -публічного акціонерного товариства та приватного нотаріуса.

Відзначається, що позовні вимоги полягали у визнанні права власності на майно за державою, а також визнання незаконними та такими, що підлягають скасуванню рішень про державну реєстрацію права приватної власності на це майно за підприємством.

Зокрема, рішенням суду визнано незаконними дії нотаріуса, яка зареєструвала за ПАТ, що здійснює діяльність у продовольчо-зерновій сфері, право власності на єдиний майновий комплекс комбінату хлібопродуктів в Одесі.

Площа комплексу хлібного виробництва, в тому числі 6-поверхової будівлі млина, 8-поверхового силосного комплексу, 7-поверхового складу безтарного зберігання борошна й такого іншого загалом становить майже 26 тис. кв. м.

Оціночна вартість спірного майна - понад 268 млн грн.

У прокуратурі акцентують, що нотаріальні дії вчинено з порушенням повноважень, а саме за відсутності рішення власника - держави в особі Кабінету міністрів України про зміну правового статусу майна.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #суд#Одеса