В окупованому Донецьку несуть квіти до пам'ятника Кобзону (фото)

Сьогодні на 81-му році життя помер Йосип Кобзон.

В окупованому Донецьку місцеві жителі приносять квіти до пам'ятника Йосипу Кобзону.

Відповідні фото публікують ЗМІ сепаратистів.

У групах в соцмережах, де спілкуються жителі окупованого Донецька, також з'являються повідомлення із закликами приходити до пам'ятника, щоб вшанувати пам'ять співака.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 81 році життя помер Йосип Кобзон.

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27 липня повідомлялося, що співака підключили до апарату допоміжної вентиляції легень. Перед цим артиста перевели в реанімацію у відділенні нейрохірургії в одній з московських лікарень. Його стан оцінювався як стабільно важкий. Останній місяць російський і радянський артист Йосип Кобзон провів у лікарні.

Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород, і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області. Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажків бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста в список осіб, що загрожують національній безпеці країни. Кобзону було заборонено в'їзд на територію України, країн ЄС та США.