"Радянський рудимент": Геращенко закликала політиків утриматися від промов на шкільних лінійках 1 вересня

Віце-спікер Ради закликала політиків та депутатів проявити повагу до дітей і відмовитись від "пострадянського пафосу".

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закликає політиків утриматись від промов на шкільних заходах з нагоди початку нового навчального року.

Про це вона написала у Facebook.

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“Традиційно закликаю колег - політиків, депутатів всіх рівнів: давайте шанувати й любити дітей. В цей день найбільше вони хочуть поспілкуватися зі своїми друзями і вчителями, за якими скучили за літо, познайомитися з новою школою, першачки бояться і нервують. Й найменше, що їм всім в цей день потрібно - пафосні, довгі і нудні промови невідомих (чи відомих) панів і панянок”, - зауважила Геращенко.

За її словами, участь і виступи на шкільних лінійках - це “радянський рудимент”. “Ми ж з вами - за декомунізацію, правда? Давайте з себе й почнемо, відмовимося від пострадянського пафосу і залишимо школярів у спокої”, - написала Геращенко.

Нагадаємо, в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун також вважає, що шкільні лінійки на 1 вересня - пережиток радянської традиції, від якого давно час відійти в українських навчальних закладах.