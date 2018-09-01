Ліквідація Захарченка: ватажок "ДНР" у кафе "Сепар" поминав Кобзона - ЗМІ

Поминки організувала особиста охорона Захарченка.

Загиблий в результаті вибуху в донецькому кафе "Сепар" ватажок "ДНР" Олександр Захарченко поминав у закладі російського співака Йосипа Кобзона, який помер від раку 30 серпня.

Про це повідомляє Telegram-канал "Незигарь" з посиланням на джерело.

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"За словами джерела, Захарченко прийшов у кафе "Сепар" пом'янути Кобзона. Їх (поминки) організовувала особиста охорона глави ДНР", - йдеться у повідомленні.

Кафе "Сепар" знаходиться в 200 метрах від резиденції Захарченка, і, за інформацією ЗМІ, належить начальнику його охорони, проте сам ватажок "ДНР" там рідко з'являвся. Це заклад - одне з улюблених місць відпочинку терористів.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня, стало відомо про загибель ватажка бойовиків «ДНР» Захарченка - він отримав смертельне поранення в результаті вибуху в ресторані «Сепар» у центрі Донецька, в якому на той момент перебував.

Нагадаємо, Кобзон помер 30 серпня після 13 років боротьби з раком. Він неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Ватажків бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".